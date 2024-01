Uccisa a Capodanno: Afragola in lutto, rinviato concerto gospel

In segno di lutto per la morte di Concetta Russo, la 55enne colpita la notte di Capodanno da un proiettile partito da una pistola detenuta illegalmente da un suo nipote, il Comune di Afragola ha rinviato il concerto gospel previsto per stasera nella parrocchia di San Giorgio.

"In segno di lutto per la tragica scomparsa della concittadina Concetta Russo - si legge in una nota diramata dal Comune - il concerto del gruppo 'Gospel Voices' previsto per oggi, 2 gennaio 2024, alle ore 20, nella parrocchia di San Giorgio Martire, è rinviato a data da destinarsi. Sono, inoltre, sospese fino all'Epifania tutte le attività del programma natalizio".

A nome della Città di Afragola, il sindaco Antonio Pannone ha espresso "profondo cordoglio per le perdita assurda di una donna di sani principi, moglie e madre di due figli, capace di prodigarsi per il prossimo". "È di inaudita gravità - ha detto - che si verifichino, in un contesto domestico, episodi del genere, che producono, purtroppo, danni irreparabili. Se un nucleo familiare si riunisce per vivere una serata di festa, è assolutamente inconcepibile che tra di loro possa esserci chi pensa di poter festeggiare sparando colpi di pistola o di poter maneggiare con ingiustificabile superficialità un'arma da fuoco.

Tutto ciò conferma quanto sia importante il tema della sicurezza urbana, affidata non solo alle azioni di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine ma anche al senso di responsabilità e al rispetto delle regole che dovrebbero caratterizzare ciascuno di noi. E mi permetto di evidenziare - ancora una volta - che bisogna investire sulla scuola e sulla cultura come antidoto a modelli comportamentali non degni di una comunità civile".





