Polfer, in un anno oltre 550 mila controlli e 83 arresti

Oltre 550.000 persone controllate, 83 arrestati e 490 indagati: è questo il primo bilancio di fine anno del compartimento Polizia Ferroviaria Campania.

E ancora elevate circa 1.000 contravvenzioni: 456 al Codice della Strada e 500 sanzioni relative al regolamento di polizia ferroviaria.

Durante l'anno sono state 12.871 le pattuglie impegnate in stazione e 2.207 quelle a bordo treno. I convogli ferroviari presenziati sono stati complessivamente 3.973. Sono stati inoltre predisposti 1.200 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni, allo scopo di contrastare in modo specifico furti e truffe ai danni dei viaggiatori.

Le attività di prevenzione sono state incentivate anche grazie all'impiego di personale dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Stazioni Sicure" - disposta dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Difesa.

Numerose le giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 42 operazioni: 15 "Stazioni Sicure", finalizzate al potenziamento di controlli a persone e bagagli; 13 "Rail Safe Day", finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti; 12 "Oro Rosso, finalizzate al contrasto dei furti di rame e 2 "Action Week", finalizzate al potenziamento dei controlli ai treni trasportanti merci pericolose.

L'attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in circa 500 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in circa 10.000 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e circa 200 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Tale articolato dispositivo ha consentito il recupero di circa 40.000 kg del cosiddetto "oro rosso" di provenienza illecita, il sequestro di 10 locali abusivi adibiti allo stoccaggio di rottami, il sequestro di 30.000 Kg di altro metallo, l'arresto di 2 persone e la denuncia di 33 soggetti.



