Napoli: doppio Nanni Moretti al Mercadante con Parise e Ginzburg

Doppio appuntamento con Nanni Moretti, per la prima volta al Teatro Mercadante, dove il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico sarà protagonista martedì 9 gennaio alle 21 del reading 'Nanni Moretti legge Sillabari di Goffredo Parise'. Da mercoledì 10 a domenica 21 gennaio in scena andrà lo con lo spettacolo teatrale da lui diretto 'Diari d'amore - Dialogo/Fragola e panna', due commedie di Natalia Ginzburg.

Sillabari di Goffredo Parise è una raccolta di racconti brevi dedicati ai sentimenti umani essenziali che, disposti in ordine alfabetico, compongono una sorta di dizionario: narrazioni controcorrente, frutto di una fulminante riduzione agli elementi primi della realtà, capaci di evocare un intero mondo perduto.

L'opera prende vita nel 1971 con il racconto Amore pubblicato sul Corriere della Sera, dove usciranno i successivi ventuno di una prima raccolta, dalla lettera A alla lettera F, pubblicata alla fine del 1972 da Einaudi. Tra il 1973 e il 1980 Parise scrive una seconda serie, da Felicità a Solitudine, composta di altritrentadue racconti, pubblicata da Mondadori con il titolo Sillabario n. 2, con cui l'autore vince il Premio Strega del 1982. Nel 1984 le due raccolte vengono riunite in un unico volume: Sillabari. Moretti proporrà una personale selezione (produzione Carnezzeria Srls).

Con le opere di Ginzburg arriva a Napoli la prima regia teatrale di Nanni Moretti, sul palcoscenico Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi.



