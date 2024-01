Calcio: Lesione muscolare per Meret, portiere del Napoli è out

Brutta notizia per il Napoli in avvio 2024, con l'infortunio ad Alex Meret, che rimarrà fuori diverse settimane. Il portiere infortunatosi contro il Monza ha effettuato, spiega il club azzurro, esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Per il match di apertura del 2024 contro il Torino in porta ci sarà quindi Gollini, che aveva anche lui subito un infortunio ma oggi è tornato in campo alla ripresa degli allenamenti, facendo l'intera seduta in gruppo.

Alla seduta di oggi, oltre a Osimhen e Anguissa, partiti per la Coppa d'Africa, è mancato anche Kvaratskhelia che aveva avuto il permesso di passare Capodanno in Georgia e torna oggi facendo allenamento individuale. Out per lunghi infortuni sempre Olivera e Natan.



