Un uomo di 80 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Pietradefusi, in provincia di Avellino. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale incaricato dalla Procura di Benevento di svolgere i primi accertamenti.

L'anziano sarebbe deceduto la notte scorsa per cause naturali. Il magistrato ha disposto il trasferimento presso l'ospedale "San Pio" di Benevento per ulteriori esami.



