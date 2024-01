A Pascal Vicedomini il Premio speciale Iasc 2024

Al giornalista e produttore Pascal Vicedomini è stato assegnato il premio speciale dell'Institute for Advanced Studies and Cooperation quale riconoscimento "per il suo impatto etico e sociale nell'attività professionale". Ad annunciare il riconoscimento a Sorrento in occasione dell'apertura del 2° SorrentoFFF ( evento promosso da The Artists Club Italia con il patrocinio dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, in collaborazione col Mic e la Regione Campania - Scabec Spa) è il professore Gabriele Pao Pei Andreoli, presidente dell'omonimo Istituto impegnato nella ricerca multidisciplinare in numerosi ambiti innovativi, tra cui la sicurezza informatica, la finanza decentralizzata, la realtà aumentata, il metaverso, l'uso dei 'punti quantici' nella scienza rigenerativa anti-età e il trattamento della malaria e numerose patologie degenerative con la tecnologia Hit. "Ammiro profondamente il coraggio di Pascal Vicedomini - ha detto il professore Andreoli - e lo voglio ringraziare per il suo incredibile lavoro e impegno per la promozione della cultura italiana nel mondo attraverso i suoi eventi a Capri, Ischia e los Angeles nonché per aver dimostrato con i suoi programmi Tv talento e capacità innovative. Ogni anno alla Pontificia accademia delle scienze, nella Città del Vaticano - aggiunge Andreoli - portiamo le migliori menti a condividere la loro conoscenza e visione, e assegniamo un premio speciale.

Quest'anno sono felice di avere l'onore di consegnare a Pascal Vicedomini il nostro segno di riconoscimento per il suo impatto etico e sociale".



