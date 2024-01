A Caserta rogo di rifiuti in casa abbandonata, vigili lo domano

I vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti nel comune capoluogo, in via Acquaviva, per un incendio sviluppatosi in un appartamento sito all'ultimo piano di uno stabile abbandonato. Le fiamme si sono sviluppate da un cumulo di rifiuti accumulati sul pavimento e dati alle fiamme da qualcuno che poi è scappato.

Ad avvisare i pompieri i residenti dei palazzi vicini, che hanno visto tanto fumo nero uscire dall'appartamento; sul posto la squadra proveniente dal Comando provinciale di Caserta, che hanno domato le fiamme grazie ad un'autobotte evitando che si propagassero agli appartamenti vicini provocando così maggiori danni.



