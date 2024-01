In 1.500 in piazza Municipio al That's Napoli Live Show

Oltre 1.500 persone, tra cittadini e turisti, si sono ritrovate stamani in Piazza Municipio a Napoli per dare il benvenuto al nuovo anno, ballando e cantando con il coro That's Napoli Live Show, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli.

"Non potevamo iniziare il 2024 in modo migliore. Ringrazio il maestro Carlo Morelli e il suo straordinario coro per aver portato in questa piazza un'energia incredibile e tanta musica così bella", ha detto l'assessora Teresa Armato. "Tanti turisti e cittadini stamattina si sono divertiti con noi ed è stato emozionante interagire con i turisti contenti di aver scelto Napoli in queste festività. Buon anno nuovo a tutti".

Il concerto di Capodanno That's Napoli Live Show rientra nel progetto "Vedi Napoli a Natale e poi torni", finanziato e promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Prossimi eventi in programma, l'Epifania - Fiera del giocattolo e della calza in Piazza Mercato dal 3 al 5 gennaio e Sanità-tà-tà (6 gennaio).



