Donna russa accoltellata il compagno ucraino, arrestata

Una quarantasettenne di nazionalità russa è stata arrestata dalla polizia, a Napoli, con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato e gravemente ferito all'addome il suo compagno, un ucraino di 43 anni.

Nell'appartamento dei due - in Corso Marianella, nel quartiere Piscinola, periferia di Napoli - gli agenti della Squadra mobile di Napoli hanno rinvenuto un coltello intriso di sangue. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Secondo quanto si è appreso, l'accoltellamento è giunto al termine di un litigio della coppia. Quando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno fatto il loro ingresso nella casa l'hanno trovata completamente a soqquadro e la donna in stato confusionale e con addosso indumenti sporchi di sangue.



