Commissario Zes Campania tra le statuine del presepe

Il Commissario straordinario del Governo della Zes Campania, Giosy Romano, è tra le statuine del presepe di San Gregorio Armeno a Napoli. L'opera è stata realizzata dal maestro presepiale Genny Di Virgilio. "Il Commissario Zes merita di diritto un posto tra i personaggi di San Gregorio Armeno e nel cuore dei napoletani - ha dichiarato Di Virgilio - per l'impegno profuso per la nostra città e per gli straordinari risultati ottenuti durante il suo mandato".

Romano, che da pochi giorni ha firmato la centesima autorizzazione unica in area Zes Campania, ha dato una svolta alla risoluzione della vertenza Whirlpool che durava ormai da anni, con il salvataggio di tutti i lavoratori e la rinascita del sito industriale di via Argine con il passaggio al Gruppo Tea Tek. Il Commissario Zes Campania si è detto "onorato dell'omaggio ricevuto" e presto sarà a San Gregorio Armeno per complimentarsi di persona con Di Virgilio.



