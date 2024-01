Botti illegali: arresti, denunce e sequestri

Anche nelle ultime ore sono stati numerosi gli interventi delle forze dell'ordine, in tutta la Campania, per contrastare la vendita e l'uitilizzo di botti illegali.

I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato un 18enne incensurato e denunciato un 17enne e un 16enne trovati in possesso di ordigni esplosivi pirotecnici. I militari hanno fermato i tre a via Bakù a bordo di una autovettura Fiat Punto.

In auto avevano 30 ordigni tipo "cobra" e 1 ordigno tipo "cipolla" per un peso complessivo di un chilo e mezzo. Sono intervenuti gli artificieri del Comando provinciale di Napoli che hanno sequestrato i botti illegali.

A Secondigliano, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato tre persone. I militari le hanno sorprese - a via Roma e a via Valente - mentre stavano vendendo abusivamente fuochi d'artificio per un totale di 30 chili.

A Torre del Greco i carabinieri della locale stazione - assieme a quelli della sezione Radiomobile - hanno arrestato per detenzione e vendita di botti illegali artigianali non convenzionali un 42enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno sorpreso l'uomo a via Nazionale, angolo via Tortora, dove aveva allestito abusivamente un banchetto con fuochi d'artificio. Nella sua auto sono stati rinvenuti e sequestrati quasi dieci chili di ordigni esplosivi tra "cipolle" e "rendini".

In provincia di Caserta, oltre 300 kg di materiale pirotecnico illegale e altamente pericoloso è stato sequestrato negli ultimi giorni del 2023. I controlli a tappeto hanno portato oltre che al recupero e alla distruzione dei "botti" anche all'arresto di due persone e alla denuncia di altre cinque. Le aree maggiormente interessate sono state quelle dei comuni di Sant'Arpino, Succivo, Marcianise, Carinaro, Aversa, Parete, Villa Literno e Rocca d'Evandro.

Napoli: controlli e arresti dei CC, denunciati sei minorenni

Nottata movimentata per i carabinieri della compagnia Napoli Centro tra pistole e ordigni. I militari, poco prima della mezzanotte e fino alle prime luci del mattino, hanno setacciato le zone della movida effettuando centinaia di controlli nelle zone di via Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito e Chiaia. Durante i controlli, svolti assieme ai militari del Reggimento Campania in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, sono state arrestate due persone. Denunciati in 13 tra cui diversi minorenni. Era nel bel mezzo della folla che fuggiva - tra piazza Trieste e Trento e via Chiaia - un 39enne di Acerra già noto alle forze dell'ordine arrestato dai carabinieri della compagnia Napoli centro. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre esplodeva ordigni non convenzionali e clandestini, tra la folla assiepata per assistere al concertone di Capodanno. I botti sono stati accertati essere "micidiali" dagli artificieri del Comando provinciale di Napoli. Il 39enne è stato perquisito e trovato in possesso di altri due esplosivi artigianali: ora si trova in attesa di giudizio. Tra gli arretati anche un 48enne originario di Santa Maria a Vico già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, fermato e controllato, aveva fornito ai militari generalità false ma è stato scoperto. Sono sei i minorenni denunciati. Il primo ha 14 anni e i militari lo hanno sorpreso e bloccato all'interno della Galleria Umberto mentre lanciava petardi tra le gambe dei tanti passanti. Analoga sorte per un altro 14enne. Questa volta siamo a Largo Berlinguer e un carabiniere, libero dal servizio, lo ha bloccato con non poche difficoltà mentre aveva tra le mani una pistola risultata poi a salve priva di tappo rosso. L'arma, identica a quelle in dotazione alle forze dell'ordine, è stata sequestrata. Denunciato un 16enne trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente. Ha 17 anni, invece, il ragazzo fermato a bordo del suo scooter e trovato in possesso di un chiodo lungo 6 centimetri del quale non ha voluto fornire giustificazione. Il minorenne è stato denunciato. Segnalato alla procura dei minorenni di Napoli anche un 17enne napoletano che, con violenza ha opposto resistenza ai carabinieri che stavano controllando un suo coetaneo. I militari, impegnati anche nei controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato due persone di 22 e 23 anni che sono stati trovate in possesso - all'interno delle loro auto - di ordigni artigianali illegali. Denunciati due uomini, di 54 e 34 anni, sorpresi dai carabinieri mentre esplodevano batterie di fuochi d'artificio a Piazza Trieste e Trento incuranti della presenza di numerosi passanti e delle tante auto in sosta. Sono tre le persone - sottoposte agli arresti domiciliari - denunciate che avevano pensato di festeggiare l'inizio dell'anno nuovo in strada nonostante le misure restrittive alle quali erano sottoposte. denunciato anche un parcheggiatore abusivo, un 48enne recidivo. Ventuno le sanzioni al codice della strada con dieci scooter sequestrati.

Controlli dei Cc a Bagnoli, un arresto e undici denunciati



Controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia Bagnoli che hanno setacciato le strade dei quartieri Pianura, Fuorigrotta e Rione Traiano per un servizio a largo raggio volto al contrasto della criminalità comune e anche alla vendita illegale di fuochi pirotecnici. Durante le operazioni che si sono protratte fino a tarda sera i militari hanno arrestato 1 persona e denunciate altre 11. I carabinieri della stazione di Pianura hanno denunciato sei persone soprese a vendere illegalmente in strada fuochi pirotecnici per un totale di 50 chili. Denunciati poi un 56enne per evasione e un 54enne parcheggiatore abusivo con recidiva nel biennio. Sempre i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 26enne incensurato del posto. L'uomo aveva organizzato una vendita illegale di botti proibiti e fatto diventare la propria auto una bomba in movimento. Nel cofano della Fiat Uno fuochi pirotecnici e ordigni esplosivi artigianali per un peso complessivo di 15 chili. Anche controlli anti-droga. I militari hanno denunciato un 22enne trovato in possesso di 14 grammi di hashish e della somma in contante di 4.500 ritenuta provento del reato. Trovato con la droga in tasca - 100 grammi di hashish - un 15enne. Il ragazzo è stato denunciato e affidato ai genitori. Sequestrata anche la somma di 50 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Controlli, infine, per il rispetto del codice della strada. Un uomo è stato denunciato perché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente. Sequestrato uno scooter e segnalati alla prefettura 4 ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di droga.



