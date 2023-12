Sotto l'effetto dell'alcol aggredisce i genitori, arrestato

Da anni maltrattava i suoi genitori e ieri si è verificato l'ennesimo episodio. Sul posto, a Marcianise, allertati dal 112, sono intervenuti i carabinieri, ma neanche questo ha fatto desistere il 37enne che, sotto chiaro effetto dell'alcol, ha continuato ad inveire violentemente contro gli anziani genitori e a a provocare i militari. I quali lo hanno infine bloccato e arrestato.

L'uomo - con precedenti specifici, oltre che per estorsione e favoreggiamento personale - già da oltre tre anni aveva preso di mira i genitori, con comportamenti aggressivi e violenti che avevano già in passato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e l'applicazione di misure cautelari.

Questa volta le vittime hanno presentato una formale denuncia e il 37enne è stato portato in caserma, arrestato e poi condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari conviventi.



