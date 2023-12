Sequestrati dalla Gdf ad Avellino 36mila botti

Trentaseimila fuochi d'artificio sono stati sequestrati ad Avellino dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale. I prodotti erano custoditi in un garage condominiale accanto a materiale altamente infiammabile, tra cui bombole di gas per uso domestico.

Il proprietario, un 52 enne di Avellino, è stato denunciato all'autorità giudiziaria del capoluogo Irpino. I fuochi artificiali, per complessivi 176 chilogrammi che avrebbero fruttato quindici mila euro, sono stati affidati ad un deposito autorizzato per essere distrutti.



