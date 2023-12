Sanzioni e sequestri della Polizia locale di Napoli

Anche in questo ultimo fine settimana dell'anno la Polizia locale di Napoli è stata impegnata per garantire la sicurezza della movida cittadina: numerosi i sequestri di materiale contraffatto e di botti illegali, non solo nell'area del concerto di piazza del Plebiscito.

Personale della Unità operativa Avvocata ha effettuato quattro sequestri di merce contraffatta, tra cui 95 borse e portafogli, 300 cover per cellulari, 82 cinture e 113 foulard.

Personale della Unità operativa Vomero ha invece sequestrato 150 fuochi pirotecnici venduti illegalmente da un ambulante all'ingresso dell'area pedonale di piazza degli Artisti.

Ulteriori sequestri di merce contraffatta sono stati eseguiti dagli agenti della Unità operativa San Lorenzo tra piazza Garibaldi e Piazza Mancini. In piazza Garibaldi, in particolare, sono state sequestrate 107 borse, 39 paia di scarpe, 76 tute e 83 giubbini. Inoltre, nei pressi del mercato Caramanico gli uomini della Polizia locale hanno sanzionato tre parcheggiatori abusivi, contestato 65 violazioni al codice della strada e prelevato tre auto.



