La Polizia ha rinvenuto e sequestrato circa 44 chili di fuochi pirotecnici, ieri sera, a Secondigliano.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via della Bussola dove, in un'area che dà accesso al tetto, hanno trovato 36 batterie di fuochi pirotecnici per un peso lordo complessivo di circa 40 kg ed altre 56 scatole contenenti 73 pezzi del peso di quattro chili di fuochi d'artificio.



