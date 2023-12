Botti illegali e polvere da sparo sequestrati nell'Avellinese

Settantadue chilogrammi di botti illegali e dieci di polvere da sparo sono stati sequestrati dagli agenti del Commissariato di Lauro, in provincia di Avellino, a Pago Vallo Lauro.

Gli ordigni, di alto potenziale, erano custoditi in casa da un 48enne di nazionalità tedesca residente nel comune Irpino e avevano il marchio CE contraffatto. La polvere da sparo sarebbe stata utilizzata per il confezionamento di altri petardi destinati alla vendita. L'uomo è stato denunciato a piede libero. Il materiale sequestrato sarà distrutto.



