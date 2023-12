Turturro nuovo arcivescovo di Ravello, il benevenuto del sindaco

"A monsignor Vincenzo Turturro il benvenuto da parte dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Ravello. Alla sua esperienza internazionale al servizio della Chiesa, si aggiunge questo nuovo incarico in America Latina e la guida della nostra sede episcopale. A lui l'augurio di buon lavoro nel ministero affidatogli dal Santo Padre in Paraguay. Lo attendiamo presto a Ravello per accoglierlo".

Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, a proposito della decisione di Papa Francesco di nominare monsignor Vincenzo Turturro nunzio apostolico in Paraguay, elevandolo alla sede titolare di Ravello, con dignità di arcivescovo.

Turturro succede a Claudio Gugerotti, arcivescovo titolare di Ravello dal 2001 fino alla nomina a cardinale, avvenuta lo scorso 30 settembre.

Nato a Bisceglie, in provincia di Bari, il 7 ottobre 1978, Turturro è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 2003, incardinandosi nella diocesi di Molfetta. Laureato in Teologia, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 2009, ha prestato successivamente la propria opera nelle rappresentanze pontificie in Zimbabwe, Nicaragua e Argentina. Da ultimo è stato trasferito alla sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato.



