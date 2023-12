Truffava anziani dagli arresti domiciliari

Continuava a truffare persone anziane spacciandosi per avvocato o poliziotto nonostante fosse stato già denunciato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Un 24enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura del capoluogo irpino e trasferito nel carcere di Poggioreale a Napoli: in concorso con altri complici, dal suo domicilio organizzava le truffe, tre riuscite e una sventata, facendosi consegnare denaro in contante per tutelare loro congiunti coinvolti in incidenti inesistenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA