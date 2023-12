Spacciava droga in piazza Bellini a Napoli, arrestato

Sorpreso a cedere droga in Piazza Bellini, nella zona della movida di Napoli, un ventiseienne è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile.

Gli agenti hanno notato il giovane mentre cedeva qualcosa ad alcuni ragazzi, in cambio di denaro. Sono quindi intervenuti e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 19 bustine di marijuana del peso di 19 grammi e di 35 euro, ritenuto provento dello spaccio.

Il 26enne, di origini gambiane e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



