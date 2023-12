Salernitana riapre corsa salvezza, mette ko il Verona

La Salernitana vince la sua prima partita esterna del 2023, e si rimette in corsa per provare ad agganciare il treno della salvezza. La squadra di Inzaghi ha espugnato per 1-0 il campo del Verona nell'ultima occasione del girone d'andata, ma soprattutto nel momento determinante del campionato. La squadra di Inzaghi aveva un solo un risultato per poter ancora sperrare di lasciare l'ultimo posto in classifica, e lo ha centrato al Bentegodi.

Vittoria meritata per i campani, che hanno giocato sicuramente un primo tempo migliore e hanno capitalizzato al meglio la bella giocata di Tchaouna ad inizio ripresa. Un Verona invece confusionario, che dopo la vittoria con il Cagliari non ha saputo dar seguito a quel risultato positivo e rimane così invischiato ancora dalla zona salvezza.

Primo tempo non trascendentale al Bentegodi. Inzaghi si affida a Simy, Pirola vince il ballottaggio con Gyomber anche se dopo soli 4' l'allenatore della Salernitana è costretto al cambio. Baroni non dispone di Saponara a letto con l'influenza e preferisce Doig a Terracciano sulla corsia di sinistra. Il Verona è in evidente difficoltà nel costruire gioco. Pesa l'assenza di una mente come Duda, squalificato, il fraseggio palla a terra, è a dir poco rivedibile. La Salernitana fa la partita ma non crea tante opportunità. Un colpo di testa di Tchaouna con palla sul fondo, un destro di Simy deviato da Montipò che è attento anche sul colpo di testa ravvicinato di Kastanos. Ripresa che si apre con la rete della Salernitana.

Micidiale ripartenza dei campani, Tchatchoua sbaglia lasciando palla a Kastanos che serve Tchaouna, debole il contrasto di Hongla e destro chirurgico in diagonale alle spalle di Montipò.

Il Verona è scosso, fatica a riprendersi. Baroni prova a dare la scossa dalla panchina inserendo Bonazzoli e Terracciano. La palla del pareggio la costruisce proprio un centro del giovane difensore con Djuric che fa sponda per Ngonge il cui sinistro in precario equilibrio esce di poco. Gara che rimane infarcita di errori tecnici evidenti ma che aumenta di ritmo. Il Verona ci prova con un pizzico di volontà sino alla fine ma solo quella non basta. Vince la Salernitana e riapre la strada per la salvezza.



