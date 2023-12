Pozzuoli, Capodanno con musica in piazza e navette del Comune

"Il nostro Concerto di Capodanno si avvicina, lavoriamo sodo per rendere la serata speciale e indimenticabile". Lo afferma il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che per il secondo anno consecutivo ha voluto "fortemente" il Capodanno nelle piazze.

Il 31 dicembre comincerà con l'aperitivo alle ore 13 sulla darsena e terminerà con il concerto in piazza della Repubblica, che vedrà esibirsi Monica Sarnelli, Ivan Granatino, Andrea Sannino, Franco Ricciardi, il duo comico delle Sex and the Sud, l'American Orchestra e il dj Alessandro Palumbo. Presenterà la serata Mino Monelli. E' la notte di Capodanno in una città che ha vissuto un 2023 segnato dal bradisismo e, ora, ha voglia di celebrare l'arrivo del 2024 all'insegna di una maggiore tranquillità.

Domani cambiano sia le vie di accesso verso il centro storico, off-limits per le auto, sia le vie di accesso pedonali.

Tutti potranno usufruire del servizio gratuito di navette.

"Sconsiglio di avvicinarsi al centros torico con le auto - dice il sindaco - l'accesso alla piazza sarà consentito solo da tre varchi pedonali: via Tranvai, via Cosenza e via Cesare Augusto.

Un valido strumento per rendere la giornata ancora più piacevole è utilizzare le navette gratuite del Comune, che condurranno in piazza della Repubblica: si tratta di navette utilizzabili sia per l'aperitivo del pomeriggio che per il concerto di Capodanno".

Gli orari delle navette sono, il , dalle alle e dalle ore 22 alle 6 del mattino. Riguardo alle modifiche alla viabilità e alla sosta, dalle 8 di domani, 31 dicembre, fino alle ore 8 dell'1 gennaio ci sarà la chiusura al transito e divieto di sosta, con rimozione forzata mediante carro attrezzi, in Via Tranvai, Corso della Repubblica, dal Tunnel Tranvai e sino alla confluenza su Via G. De Fraia, nell'intera estensione. E' consentito il transito pedonale lungo Tunnel Tranvai. Divieto di circolazione veicolare lungo tutte le strade ricadenti nell'area pedonale del Centro Storico, escluso Via Cavour, anche nei confronti di veicoli in possesso di regolare autorizzazione all'accesso.



