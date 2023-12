Pompei accoglie il 2024 con il "Gran Concerto di Capodanno", l'appuntamento con la seconda edizione dell'evento di inizio anno è per martedì 2 gennaio (ore 18) in piazza Schettini. Si esibirà l'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno per l'occasione diretta dal giovane maestro Alfonso Todisco. Circa 150 artisti, tra coro e orchestra, daranno il benvenuto al 2024 eseguendo cori d'opera che rappresentano grandi pagine del repertorio lirico italiano.

L'evento è promosso e patrocinato dal Comune (ingresso gratuito, con obbligo di prenotazione).

L'appuntamento con il "Gran Concerto di Capodanno-Città di Pompei", "è una tradizione giovane - si afferma in una nota - avviata lo scorso anno con l'obiettivo di ampliare e differenziare qualitativamente l'offerta culturale della città moderna". Per il secondo anno consecutivo Pompei vive l'emozione del suo Concerto di Capodanno (saranno eseguite musiche di Franz Von Suppè, Johan Strauss, Carl Orff, Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni). L'esecuzione del progetto musicale e culturale è stato affidato alla Filarmonica "Giuseppe Verdi", l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Salerno, che ha la direzione artistica del maestro Daniel Oren.



