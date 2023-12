È stato ucciso il giovane di 31 anni il cui cadavere è stato trovato con ferite d'arma da taglio davanti alla sua abitazione a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. È quanto si apprende da fonti investigative. I carabinieri starebbero ascoltando diverse persone, in particolare quelle della cerchia familiare della vittima: non si esclude, infatti, che il delitto sia maturato proprio in quell'ambito, magari al culmine di una lite.



