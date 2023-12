Minacce continue ai genitori, scatta il braccialetto elettronico

Divieto di avvicinamento ai genitori e braccialetto elettronico per un 43enne di Benevento, accusato di aver reso la vita impossibile ai familiari, minacciati tutti i giorni di gravi conseguenze se non gli avessero consegnato dei soldi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, sono state condotte dai carabinieri che hanno eseguito oggi la misura cautelare disposta dal gip: divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi abitualmente da loro frequentati, con obbligo di mantenersi ad una distanza di 500 metri, con la modalità di controllo del braccialetto elettronico. Il 43enne è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata nei confronti della madre.

E' stata proprio la donna, ormai esasperata, a denunciarlo: ha riferito delle pressioni psicologiche subite ormai da mesi da parte del figlio, sempre più oppressivo, aggressivo e intimidatorio nei confronti suoi e del marito, ai quali faceva continue rihieste di denaro. Condotte che avevano ormai una cadenza giornaliera e che costringevano i genitori a vivere quotidianamente nell'angoscia e nella paura delle azioni e delle reazioni del figlio. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere a carico dell'uomo gravi indizi di colpevolezza che hanno spinto la procura a chiedere la misura cautelare, concessa dal gip.





