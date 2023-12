De Angelis 'Filmmaker dell'anno' apre il 2024 con Eduardo

Con il suo 'Comandante' in sala e 'La vita bugiarda degli adulti' da Elena Ferrante su Netflix, è Edoardo De Angelis il 'Filmaker dell'anno' a Capri, Hollywood, premio che arriva alla vigilia della messa in onda del suo film tv 'Non ti pago' tratto da Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto, il 2 gennaio 2024 su Rai 1 in prima serata.

"Non riesco mai a fare bilanci ma il 2023 è stato un anno vissuto con profonda intensità, accompagnato dalle parole di questi grandi autori", ricorda il regista. "Sono felicissimo.

'Non ti pago', è il film che in assoluto mi sono divertito di più a girare, ringrazio sempre Roberto Sessa e Picomedia per aver voluto realizzare la trilogia (con 'Natale in casa Cupiello' e 'Sabato, domenica e lunedì', ndr). I temi eduardiani restano universali, in questa commedia poi sento particolarmente il rapporto tra vivi e morti".

Un Eduardo sempre più in tv e su piattaforme lo rende felice.

"Il suo eclettismo è un grande valore, che sia proposto con approcci d'avanguardia o più classici, sia che si porti avanti il 'canone' sia se si cerchino tra le righe nuove suggestioni, un opera così merita pluralità di visione".

A Capri, Hollywood è legatissimo. "Sono stato presente al festival sin dal mio primo film, di 28 edizioni avrò partecipato alla metà! Il lavoro che fa Pascal Vicedomini per il cinema italiano in ambito internazionale è di testimonianza, racconto, narrazione, non di mera promozione di natura commerciale.

Trasmette fantasie che durano più a lungo dell'edizione di un festival".

De Angelis è in un periodo di studio e riflessione. "Non tornerò prestissimo sul set, ho girato per tre anni e occorre tempo per il pensiero, per maturare nuove idee, per la lettura".

Il successo al box office della Cortellesi lancia un messaggio positivo per tutto il cinema italiano?" E' un ottimo film e si merita ampiamente il gradimento raccolto, ma non esaltiamoci nè deprimiamoci", avverte, cogliendo l'occasione per ricordare l'unicità dell'esperienza della sala: "Vedere un film insieme ad altri esseri umani resta una emozione insostituibile, ce lo ricordano i bambini".

