Controlli Gdf Caserta, sequestrati mezzo milione di prodotti

Oltre 543 mila prodotti e accessori - natalizi e non - di vario genere, dalle luminarie alle decorazioni, dai cosmetici al materiale informatico, dai prodotti per animali a queli da fumo privi del contrassegno dei Monopoli di Stato, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in provincia di Caserta. Il valore commerciale della merce è di circa 630.000. Gli esercenti sono stati sanzionati per un totale di 464 mila euro e segnalati alla Camera di Commercio per i provvedimenti di sua competenza.

Il sequestro dei prodotti, non conformi agli standard e alla normativa di sicurezza. è avvenuto nell'ambito di controlli che la Guardia di Finanza di Caserta ha svolto in concomitanza delle festività natalizie e di fine anno, finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, a tutela della sicurezza del consumatore.

In particolare, le attività ispettive sono state condotte presso vari esercizi commerciali a Teverola, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Marcianise, Maddaloni, Santa Maria a Vico, San Marco Evangelista, San Felice a Cancello, Capodrise, Pastorano e Cellole, da parte dei militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caserta, del Gruppo di Aversa, delle compagnie di Marcianise e Capua e della tenenza di Sessa Aurunca.

Sul versante dei botti illegali, poi, i finanzieri della Compagnia di Capua hanno sottoposto a sequestro circa 70 chili di fuochi d'artificio rinvenuti all'interno di un'autovettura condotta da un uomo che è stato segnalato alla Procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.



