Comune Caivano, siglata ipotesi contratto decentrato dipendenti

E' stata sottoscritta presso il municipio di Caivano, su input della Commissione straordinaria (composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro), l'ipotesi di contratto decentrato dei lavoratori dipendenti per il periodo 2023-2025. Il precedente risale al 2019.

L'ipotesi di accordo è stata siglata tra il Comune, rappresentato dal segretario generale e dal responsabile dell'ufficio Affari generali, e la delegazione sindacale.

Presenti, si legge in una nota della Commissione stroardinaria, tutti i soggetti convocati al tavolo delle trattative, e cioè, oltre alle Rsu dei dipendenti, anche i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Csa con i rappresentanti provinciali e regionali, i quali hanno espresso anche formalmente il loro "apprezzamento per la definizione del contratto decentrato in questione".

Nel corso della riunione, è detto nella nota, "si è raggiunto l'accordo per la definizione della parte normativa ed economica, che consentirà di destinare le risorse dal contratto collettivo nazionale al finanziamento di istituti importanti per la giusta remunerazione dei dipendenti, tra i quali i più rilevanti sono le indennità di performance, la reperibilità, il turno, vigilanza, il servizio esterno e di funzione per la Polizia Locale e le particolari condizioni di lavoro".

Durante l'incontro, i sindacati sono stati informati anche dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso che consentirà ai Lavoratori socialmente utili di ottenere un incremento orario, come avevano richiesto e atteso da diversi anni.

"Anche quest'ultima ipotesi si inserisce nel più ampio disegno di una nuova organizzazione dell'Ente, alla quale la Commissione Straordinaria "è fortemente impegnata a lavorare sin dai primi giorni dell'insediamento - conclude il comunicato - e che già ha portato alla programmazione di 31 nuove assunzioni al Comune, per le quali è in corso la selezione da parte della Commissione Ripam".



