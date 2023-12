Capodanno:Confesercenti,in Campania attesi quasi 500mila turisti

Per Capodanno e per il week end dell'Epifania, secondo le stime di Confesercenti Campania, sono attesi quasi mezzo milione (490mila circa) di turisti per un giro d'affari, tra incassi delle attività ricettive e gli introiti dell'indotto (commercio, ristorazione, servizi, trasporti) di quasi 164 milioni di euro. E' quanto emerso dalle previsioni e dai sondaggi realizzati dal Centro Studi di Confesercenti Campania.

Un boom turistico nel quale la parte più rilevante ancora una volta riguarda Napoli e provincia, che garantisce il 70% di fatturato, come conseguenza dell'affluenza di 326mila visitatori.

"Siamo estremamente soddisfatti per il pienone che si regista sia per questo ponte di Capodanno che per l'Epifania alle porte - commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno - che conferma l'enorme appeal della Campania, tra le mete preferite in tutta Italia, sia per i turisti di altre regioni che per quelli stranieri. Confesercenti Campania, con tutti i suoi associati, assicura la massima professionalità nell'offrire accoglienza e servizi ma è proprio su questo punto che nel 2024 spingiamo per migliorare l'offerta. La questione sicurezza dei luoghi turistici di Napoli e dell'intera regione resta una priorità, ma insieme ad essa vorremmo dalle amministrazioni e dal Governo investimenti sui trasporti, sull'arredo urbano, sui servizi e sull'accoglienza. Solo così potremmo pensare di de-stagionalizzare il flusso turistico, garantendo alle nostre località pienoni anche in mesi meno richiesti, come gennaio e febbraio. Siamo pronti a dialogare con le istituzioni per trovare le soluzioni migliori. Nel frattempo, ci godiamo questo boom: per la notte di Capodanno il centro di Napoli sarà invasa da turisti ma anche da 30-40mila cittadini di altre zone e della provincia. Brindiamo ad un 2023 super per il turismo e per l'indotto".



