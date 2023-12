Cadavere con ferite da arma da taglio nel Casertano,è giallo

Un uomo 31 anni è stato trovato senza vita e con ferite d'arma da taglio sul corpo all'esterno di un'abitazione di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sul posto, allertati dai familiari del 31enne, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, con il pm di Santa Maria Capua Vetere Daniela Pannone.

Sono in corso le indagini per stabilire cosa è accaduto; l'uomo era a terra nel cortile dell'abitazione, situata in via Avellino, in una pozza di sangue. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.



