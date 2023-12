Amr Saad star egiziana commuove Capri con film spose bambine

Commuove Capri, Hollywood il film sulla tragedia delle spose bambine 'The Goat', diretto da Ilaria Borrelli, ed accompagnato sull'isola da Amr Saad, star egiziana di prima grandezza nel mondo arabo che ha ritirato il 'Mediterraneum Capri Award'.

Il film racconta la storia di Hadyia, orfana costretta con la violenza a un matrimonio precoce. Incinta a undici anni, fugge attraversando il deserto per salvare la sorgente d'acqua del suo villaggio portando con sé solo la sua capra, che le darà il latte per potersi sostenere. "E' facile immedesimarsi, basta pensare che quella bambina sia tua figlia. La regista è bravissima quando ho letto la sceneggiatura non ho avuto dubbi.

L'industria del cinema è importante se vogliamo cambiare qualche cosa", è il pensiero dell'attore, che ha ripercorso dinanzi alla platea la sua carriera ultra ventennale (per la quale è stato paragonato a un 'Tom Cruise mediterraneo') e che accompagna con la sua testimonianza le proiezioni dell'opera.

Tra i premiati dell'ultimo gala caprese anche l'attore italo-inglese Vincent Riotta, Filippo Laganà, Roberta Gianrusso e Miss Italia Francesca Bergesio.

Forte è stata la connotazione sociale della 28esima edizione di Capri, Hollywood, che fino a Capodanno fa tappa anche Napoli mentre proseguono le proiezioni gratuite nelle due sale dell'isola azzurra fino al 2 gennaio.

Numerose le star del festival che si sono recate al Nest di San Giovanni a Teduccio per i Movie Education organizzati da The Artist Club Italia in collaborazione con Scabec. Il nuovo appuntamento è stato concluso da due maestri del cinema come il regista e sceneggiatore americano Bobby Moresco, Premio Oscar per Crash, e il maestro irlandese Jim Sheridan autore di capolavori come 'Il mio piede sinistro' e 'The Boxer'.

L'iniziativa, aperta dal regista inglese Peter Webber, comprende anche proiezioni gratuite per i giovani del territorio. All'attore Francesco Di Leva, anima del Nest, è stato attribuito il 'Capri Patroni Griffi Award'. Capri, Hollywood è sostenuto da MiC (Dg Cinema), Regione Campania, con Intesa Sanpaolo e Givova.



