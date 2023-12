Aggedisce la moglie e la figlia intervenuta per dividerli

Per l'ennesima volta ha aggredito la moglie, ed anche la figlia: sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno arresto l'uomo, un 65enne, per maltrattamenti in famiglia. E' successo ieri pomeriggio a Grottaminarda, nell'Avellinese.

In seguito a una segnalazione giunta al 112, la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino ha disposto l'invio di una pattuglia presso un'abitazione di Grottaminarda, dove era stata segnalata una lite in famiglia.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno faticato non poco per bloccare l'uomo che, all'apice dell'ennesimo litigio, aveva aggredito la donna e la figlia, intervenuta per dividere la coppia.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai militari, gli episodi di violenza, anche psicologica, duravano ormai da diverso tempo.

L'uomo su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso un'altra abitazione agli arresti domiciliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA