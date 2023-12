Zes Campania, firmata l'autorizzazione numero 100

Il Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania Giosy Romano ha firmato oggi la centesima Autorizzazione unica dal suo insediamento.

'Emblematico', sottolineano dalla Zes campana, che quest'ultimo provvedimento sia stato rilasciato all'Azienda Italian Green Factory del Gruppo Tea Tek per ricostruire la nuova fabbrica verde di via Argine. La annosa vertenza ex Whirpool che grazie alle procedure messe in campo dalla Zes, invertendo la rotta, vede completato l'iter per l'avvio delle attività produttive.

"Ho ritenuto indispensabile - ha spiegato Romano - l'assunzione della ennesima responsabilità accelerando al massimo i tempi per la concessione del provvedimento. Non potevano essere pregiudicati in alcun modo i lavoratori e l'azienda da ogni possibile eventuale stallo derivante dalla modifica dello strumento a partire dal 1 gennaio 2024".

Romano sottolinea come anche sul Pnrr l'anno si sia concluso con il certificato di avvio dei lavori "di tutti e sette gli interventi finanziati, nel pieno rispetto del termine del 31 dicembre. Sono fiero e orgoglioso di aver contribuito in minima parte alla salvaguardia di tante famiglie".



