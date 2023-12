Truffatore on line identificato e arrestato nell'Avellinese

Decine di truffe consumate su un famoso sito on line ai danni di ignari acquirenti di materiale elettronico e telefonini di ultima generazione. I carabinieri dopo certosine indagini sono risaliti all'autore, un 37enne di Atripalda, in provincia di Avellino, per il quale la Procura del capoluogo irpino ha chiesto e ottenuto l'arresto, ai domiciliari, dal Gip del Tribunale di Avellino. Nell'abitazione dell'indagato sono state trovate e sequestrate carte di credito prepagate e utenze mobili utilizzate per mettere a segno le truffe che ammontano a diverse migliaia di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA