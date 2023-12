Siani, un tour nei cinema di Napoli per il nuovo film

Alessandro Siani saluterà il pubblico di Napoli in quattro cinema della città in occasione dell'uscita di "Succede anche nelle migliori famiglie", il suo nuovo film da regista e protagonista, al cinema dal 1° gennaio 2024.

Siani, accompagnato dall'attore Sergio Friscia, farà tappa a Napoli mercoledì 3 gennaio alle 19.00 al The Space Cinema Napoli, in Viale Giochi del Mediterraneo, alle 20.00 al Cinema Metropolitan, in Via Chiaia, 149, alle 20.45 al Cinema Modernissimo in Via Cisterna dell'Olio 49/59 e alle 21.45 all'Happy Maxicinema di Afragola, presso il Centro Commerciale Le Porte di Napoli, Via Santa Maria la Nova, 1.

Nel cast del film, presentato oggi in anteprima, ci sono Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma. "In questo film - ha spiegato Siani - ho indagato sui sentimenti, sui rapporti umani, sull'amicizia. E ho raccontato la famiglia, nella quale si trovano i primi rapporti veri. Man mano che sviluppavo la storia, trovavo spunti comici ma anche momenti di riflessione.

Sono molto legato al 1° gennaio, nel giorno di Capodanno sono usciti tanti miei film. Ho alle spalle molti anni di carriera, mi piacerebbe dare una mano ai ragazzi, dare la possibilità ai giovani di realizzarsi".

Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution.



