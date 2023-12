Rinasce il "tempio" della Juvecaserta, si chiamerà PalaBcc

Il "tempio" del basket casertano, abbandonato dopo i fasti per il fallimento della società proprietaria e oggetto di atti vandalici, finito all'asta e infine acquistato da Rino Manna, patron del Palapartenope, rinascerà dalla sue ceneri - più volte all'interno sono state appicate le fiamme - e avrà, una volta completati i lavori di ristrutturazione, anche un nuovo nome. Quello una volta noto come Palamaggiò, il palazzetto della Juvecaserta, situato nel comune di Castel Morrone a pochi chilometri dal capoluogo della Reggia, si chiamerà infatti "PALABCC", un'indicazione chiara di chi contribuirà in modo sostanzioso a ridargli nuova vita, ovvero la Bcc di Terra di Lavoro (Banca di Credito Cooperativo), resasi disponibile a supportare finanziariamente la proprietà nel restyling della struttura, che diventerà il più grande impianto per eventi del Sud Italia, con 8mila posti. Il tutto è stato suggellato da un'intesa. "È un enorme piacere per noi - ha detto Roberto Ricciardi Presidente del C.d.A. della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli - contribuire a restituire ai nostri concittadini la struttura che un tempo è stata la sede dei più grossi concerti e soprattutto della gloriosa Juve Caserta, che fu campione d'Italia di basket. Il fatto poi che si chiamerà anche PALABCC, ha fatto la differenza. Questo progetto rientra pienamente in quello che sono i valori del Credito Cooperativo, ovvero, valorizzare il territorio e le sue eccellenze promuovendo la coesione sociale e la cooperazione".

Per Rino Manna "lo scopo primario dei lavori di ristrutturazione è quello di creare un centro polifunzionale per l'attività spettacolare e sportiva, la struttura oltre ad organizzare e ad ospitare concerti, allenamenti e competizioni delle squadre sportive al chiuso, organizzerà concerti all'aperto. Ci saranno inoltre zone food e drink, ampi parcheggi; entro breve potremmo indicare anche le tempistiche e la data ufficiale di apertura del PALABCC, destinato a diventare un lovemark e brand awareness che lo renderà unico e riconoscibile tra i competitor".



