Post frana e sisma a Ischia, mancano ancora 900 milioni

Un lavoro svolto 'importante', destinato a dispiegare i suoi effetti - soprattutto in termini di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione - nel corso del 2024. Ma gli interventi sono tanti e complessi e per realizzarli mancano ancora più di 900 milioni. E' quanto emerge dal resoconto delle attività svolte durante l'anno dalla struttura commissariale post sisma e post frana ad Ischia, illustrato oggi durante un incontro coi giornalisti.

La struttura coordinata da Giovanni Legnini ha in questi mesi monitorato l'intero territorio dell'isola ed avviato lo studio sulla valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla progettazione degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza. Una prima fase, relativa allo studio sugli effetti dei cambiamenti climatici, è quasi ultimata, e i risultati saranno presentati all'inizio del prossimo anno. La seconda fase, avviata, è indirizzata al supporto della struttura commissariale e dei comuni nelle attività tecnico-amministrative e nella valutazione dei progetti presentati dai soggetti attuatori.

Le attività svolte dovrebbero portare al raggiungimento di diversi importanti obiettivi nel corso del 2024. In primo luogo, è stato sottolineato, con i lavori programmati e finanziati per un importo complessivo di 86 milioni di euro, la riduzione del rischio residuo e la messa in sicurezza del territorio di Casamicciola e delle altre aree sono destinate a raggiungere un livello molto più avanzato di quello pre-frana.

Inoltre, la ricostruzione privata, che nel corso del 2023 ha registrato un significativo avanzamento, dovrebbe ulteriormente accelerare nel corso del prossimo anno: ciò sarà pienamente possibile, però, solo con l'approvazione definitiva sia del Piano stralcio del Pai da parte dell'Autorità di Bacino, sia del Piano di ricostruzione ad opera della Regione Campania, per completare i quali vanno avanti da alcuni mesi attività di confronto e condivisione di dati e valutazioni sul rischio idrogeologico e sismico.

Riguardo al cruciale capitolo delle delocalizzazioni degli edifici ubicati nelle aree a rischio, dovrà essere concluso l'accordo definitivo per l'acquisizione del Pio Monte della Misericordia, ed eventualmente di altri immobili da destinare a questo scopo, capitalizzando gli sforzi sin qui fatti per superare le difficoltà registrate sul mercato immobiliare ischitano.

In questo anno di attività è stata approvata la programmazione di 202 interventi per un importo complessivo di 86.009.683 euro ed avviati interventi per una percentuale pari all'85%, di cui il 13% conclusi, mentre lo stato d'avanzamento effettivo dei lavori avviati è pari al 36%.

Nella relazione è stato ribadito che il fabbisogno finanziario necessario a completare gli interventi di ricostruzione post sisma 2017 pubblica e privata e quelli strutturali per la messa in sicurezza idrogeologica sull'isola di Ischia a seguito della frana del 26 novembre 2022, ammonta a circa un miliardo e 260 milioni: ad oggi il totale stanziato per gli investimenti in conto capitale relativi alla ricostruzione ammonta a poco meno di 348 milioni e perciò servono ulteriori stanziamenti per circa euro 912 milioni di euro.

Diffuso infine anche il dato sui materiali rimossi a seguito della frana: oltre 190 mila metri cubi di fango, pietre e legname tolti da strade, piazze, dal porto di Casamicciola e dagli alvei nelle zone collinari.

Nel pomeriggio è stata infine approvata una nuova ordinanza per avviare nuovi importanti cantieri per la bonifica e la messa in sicurezza del territorio a Casamicciola. Per questo comune è stato approvato anche l'avvio dei lavori che rientrano nel progetto per il nuovo waterfront, l'abbattimento del complesso dell'ex Capricho (che ha ospitato il municipio dal sisma del 2017 a pochi mesi fa) e la rimozione del fango della alluvione stoccato attualmente a Forio, nell'area del Casale, circa 25mila metri cubi di terra e materiali di risulta della frana destinati alla realizzazione di un parco urbano.



