Nuova Orchestra Scarlatti, al Politeama il Concerto di Capodanno

Si terrà lunedì primo gennaio, alle ore 19.30, nel Politeama di Napoli, il 28mo Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti.

"Un Capodanno a tutto ritmo - sottolineano gli organizzatori in una nota - con in programma alcune tra le più irresistibili Polke di Johann Strauss: da Annen a Furioso Polka, da Tritsch Tratsch a Unter Donner und Blitz, che saranno il filo rosso di una narrazione musicale che, tra una polka e l'altra, proporrà la suggestione del III e IV movimento della Sinfonia degli Addii di Haydn, il brio dell'Italiana in Algeri di Rossini e di Cavalleria leggera di Suppé, la passione dell'Intermezzo di Cavalleria rusticana di Mascagni, e ancora Strauss, con le delizie viennesi del Bel Danubio blu, e altro ancora". Dirige Giuseppe Galiano, giovane talento napoletano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA