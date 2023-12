Museo Capodimonte, 1 gennaio aperto, nuova porta nel Bosco

Il Primo gennaio 2024 il Museo di Capodimonte resterà aperto dalle 10.00 alle 18.00 con ultimo ingresso alle 17.00. Fino al 7 gennaio 2024, durante il periodo delle festività natalizie, il Museo di Capodimonte è visitabile tutti giorni ad eccezione del mercoledì (giorno di chiusura settimanale).

Attualmente in corso la mostra "Oltre Caravaggio", visitabile l'installazione "Damasa" di Gian Maria Tosatti al secondo piano del Museo e la mostra fotografica "Napoli Explosion" dedicata allo spettacolo pirotecnico del Capodanno a Napoli, nel Cellaio.

Il Real Bosco ed il Parco saranno sempre aperti nei consueti orari (dalle 7.00 alle 17.00). Novità delle festività è l'apertura al pubblico di Porta Santa Maria ai Monti, conosciuta come Porta Ponti Rossi, per consentire in particolare all'utenza proveniente dalla zona di accedere direttamente al Real Bosco.

L'accesso è esclusivamente pedonale dalle ore 8.30, mentre la chiusura seguirà gli orari ordinari del Real Bosco (a dicembre e gennaio prevista per le 17.00). Domenica 7 gennaio 2024, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà gratuito.



