Mare Fuori, in teatro la "ripartenza" di Anna Capasso

"Quando mi hanno proposto di entrare a far parte del cast ho accettato subito, senza pensarci due volte. E' stato sempre il mio sogno lavorare con Alessandro Siani, lo stimo molto come persona e come regista". Anna Capasso, cantante e attrice di cinema e teatro, è tra i protagonisti di "Mare Fuori", il musical ispirato all'omonima serie tv che ha debuttato nei giorni scorsi all'Augusteo.

"Alessandro - dice Anna - sa costruire sempre una battuta al momento, mai banale, in maniera assolutamente spontanea, ha una capacità straordinaria. Lavorare con lui significa essere sempre pronti all'effetto sorpresa. Il teatro per me è una continua scoperta, un continuo meravigliarsi, con lui raggiungo questi miei obiettivi". Dopo anni passati tra le sale di registrazione e le tavole di un palcoscenico, Anna Capasso vive questa nuova avventura come una vera e propria "ripartenza". "Mi rimetto in gioco - precisa - dopo tanti anni di teatro e di cinema, per me è sempre un nuovo inizio. Ho amato il progetto televisivo fin dalla prima stagione, adesso trovarmi dentro la sua versione teatrale è davvero realizzare un sogno".

Un curriculum artistico ricco, quello di Anna Capasso, impreziosito da tanto teatro, dai primi passi con Gigi Proietti a "Festa di Piedigrotta" di Nello Mascia, da "Lacreme napulitane" di Nino D'Angelo a "Quartieri Spagnoli" di Gianfranco Gallo, da "Ma che ne sai se non hai fatto il varietà" di Claudio Insegno a "Profumo di donna" con Pino Insegno. Ha lavorato sempre in teatro con il regista Enrico Maria Lamanna. E poi, tanti film, come "Gramigna", candidato al David di Donatello, fiction, successi musicali e ospitate in tv, come quella recente in "Stasera tutto è possibile". "Affronto ogni nuovo spettacolo - racconta Anna dopo il debutto - con un approccio diverso. Con alcuni attori del cast ho già lavorato, è un gran bel gruppo, molto affiatato. In un progetto del genere è il gruppo che vale, non la singola persona. Quando fai una scena sul palco è fondamentale che si crei l'alchimia giusta con il partner in scena. Ci sono tante belle anime in questa compagnia, ognuna racconta il suo personaggio, ma soprattutto racconta quello che ha dentro".



