Manfredi,nel 2024 aprono cimitero Fontanelle e ipogeo Plebiscito

Nel 2024 i tanti turisti che scelgono Napoli, ma anche i napoletani, potranno ammirare la bellezza del cimitero delle Fontanelle così come l'ipogeo di piazza Plebiscito. Lo ha annunciato il sindaco, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione della guida realizzata da Repubblica 'Campania - I musei e i luoghi dell'arte'.

"Napoli è città dei mille tesori e noi cerchiamo di aprirne sempre di ulteriori per dare qualche novità e l'anno prossimo ci saranno nuovi siti a disposizione dei tantissimi visitatori", ha detto Manfredi. "Sempre più turisti fanno base a Napoli per visitare la città, ma anche le bellezze dell'area metropolitana.

Questa guida consente di avere un quadro complessivo di tanti luoghi conosciuti, ma anche di tanti luoghi meno noti che rappresentano per turisti e cittadini una nuova scoperta".





