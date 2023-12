Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, accompagnato dal suo consigliere Ferdinando Tozzi e dall'assessore Chiara Marciani è stato in visita al II Policlinico per la consegna di doni ai bambini e ai ragazzi ricoverati.

Accompagnato sempre da Marciani, Tozzi e dai Consiglieri comunali Massimo Pepe e Claudio Cecere, Manfredi si è recato anche all'Ospedale Santobono dove ha consegnato dei doni ai bambini in cura presso la struttura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA