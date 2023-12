I tesori della Campania nella guida edita da Repubblica

Oltre 300 pagine per accompagnare i visitatori alla scoperta della Campania facendo scoprire le bellezze dell'antichità, del contemporaneo, passando per Medioevo e il barocco e il patrimonio museale: è la guida edita da Repubblica 'Campania - I musei e i luoghi dell'arte'. Un testo che non è 'Napoli centrico', ma che conduce lungo la Costiera amalfitana, la Costiera sorrentina, il Cilento, fino ai Campi flegrei e alla Costa vesuviana senza dimenticare le isole del Golfo e le ricchezze dell'entroterra: dal Sannio all'Irpinia fino ad arrivare a Caserta con la sua Reggia.

A curare la prefazione, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "È una guida ben fatta - ha affermato Sangiuliano - che rappresenta uno strumento utile per i turisti che vogliono approfondire la conoscenza delle grandi bellezze di questo scrigno di tesori che è la città di Napoli, ma anche per gli stessi napoletani perché a volte bisogna conoscere anche sé stessi. Napoli può svelare in ogni attimo le sue bellezze".

Ad aprire il volume è un lungo racconto di Luigi Vicinanza, mentre il capitolo degli itinerari d'autore svela i luoghi legati all'arte amati da grandi personaggi come il critico d'arte Achille Bonito Oliva, gli artisti Mimmo Paladino, Jago, Lello Esposito e Gian Maria Tosatti, oltre alla coppia dello spettacolo formata da Trudie Styler e Sting. La Guida poi conduce i lettori per mano in ognuna delle province della Campania, esplorate attraverso 24 articoli tematici.

"Troveremo tante meraviglie - ha spiegato il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa - perché la Campania è ricca di storia, di tradizioni ma anche di luoghi inaspettati. È un modo diverso per scoprire una regione che non ha rivali in Italia". Ma la guida non rinuncia alla sua vocazione enogastronomica: ogni itinerario è arricchito dai consigli su dove mangiare, dove dormire e comprare, grazie a schede che segnalano gli indirizzi d'eccellenza, per un totale di 289 ristoranti e pizzerie, 108 luoghi del gusto e 125 b&b, hotel e dimore di charme.

Alla presentazione, hanno partecipato, tra gli altri, il caporedattore di Repubblica Napoli, Ottavio Ragone, e Massimo Osanna, direttore generale dei Musei dello Stato.



