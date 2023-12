Gino Sorbillo, pizza all'ananas? Troppi pregiudizi, è buona

"E' una pizza buona rispetto alla quale ci sono troppi pregiudizi: io dico che bisogna provare prima di giudicare, non parlare per sentito dire così come si dovrebbe fare in tutte le questioni della vita". Respinge le critiche il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo per la pizza con ananas e difende a spada tratta la scelta che ora è nel suo menù del locale storico di Via Tribunali e che presto, annuncia, sarà in tutti i suoi locali.

"Se viene fatta bene non ha nulla da invidiare ad altri tipi di pizza", afferma all'ANSA, spiegando il metodo che utilizza: "Viene effettuata una precottura dell'ananas con zucchero a velo ottenendo una disidratazione, poi si aggiunge provola affumicata di Napoli; a metà cottura viene messo l'ananas così ottenuto, 'caramellato'. Il tutto cotto con olio extravergine di oliva".

Gino Sorbillo riferisce anche di una 'prova' estemporanea effettuata oggi all'esterno del suo locale principale: "Su 8 persone alle quali abbiano fatto assaggiare la nuova pizza, 5 hanno hanno mostrato di gradire, solo 2 hanno bocciato l'idea, una è apparsa indecisa". Insomma, una scelta convinta? "Convintissima", afferma il pizzaiolo.



