Fiamme in casa, salvata famiglia di sette persone

Una famiglia di sette persone è stata messa in salvo dai Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri a Baiano, in provincia di Avellino, dopo che un incendio è divampato all'interno dell'abitazione. Le fiamme sono partite dalla camera da letto al terzo piano della palazzina in via Napolitano che precauzionalmente è stata fatta evacuare. La coppia ha immediatamente lanciato l'allarme dopo essere riuscita a scendere in strada insieme ai cinque figli.

Per le operazioni di spegnimento, durate diverse ore, è stata impiegata anche un'autoscala. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Baiano e Monteforte Irpino. In corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio che potrebbe essere stato provocato da un corto circuito. Nessuna persona è rimasta coinvolta.



