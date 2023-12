Concerto dell'Epifania a Napoli su Rai1 contro i femminicidi

Sarà la Fanfara del 10/o Reggimento Carabinieri 'Campania', diretta dal maestro Luca Berardo, ad aprire la 29/a edizione del Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, che andrà in onda su Rai1 in seconda serata di sabato 6 gennaio 2024, subito dopo la Lotteria Italia. In scaletta un omaggio a Napoli per l'80.mo anniversario delle Quattro Giornate. Madrina della serata sarà Arianna Ciampoli, che presenterà le esecuzioni musicali live accompagnate dell'Orchestra Partenopea di Santa Chiara e dai coristi della band Rita Ciccarelli & Flowin'Gospel, con la direzione e gli arrangiamenti del maestro Adriano Pennino.

Si esibiranno Antonino, Fabio Concato, Ernesto Dolvi, Gaudiano, Karima, Lorenzo Lepore, Ciccio Merolla, Ilaria Mongiovì, Alexandru Nagy, I Nomadi, Adriano Pennino & Partenope, Valentina Stella, Pino Strabioli, Syria, Bruno Venturini. Al centro della scenografia un'opera di Giuseppe Panariello dal titolo Tra il Cielo e la Terra (2023). In collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano verranno consegnati importanti riconoscimenti con il Premio Nativity in the World 2024 (un'opera del maestro Luciano Testa) a Dedalus Cooperativa Sociale, al parroco della Chiesa Ortodossa Romena di Napoli Padre Florin Bontea e alla pizzaiola napoletana Teresa Iorio.

Il Concerto dell'Epifania aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi. Il premio alla memoria di Mario Da Vinci è stato attribuito al cantante Bruno Venturini. La direzione artistica del 29/o Concerto dell'Epifania è di Francesco Sorrentino, autore della manifestazione è Giuseppe Reale, che ne è stato il promotore sin dalla prima edizione con l'Associazione Oltre il Chiostro. La produzione è della Melos International di Dante Mariti e dell'Associazione Musica dal Mondo di Napoli, con la regia di Barbara Napolitano. L'iniziativa ha il patrocinio e il sostegno della Regione Campania, del Comune di Napoli con l'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive e di Scabec.



