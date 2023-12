Chiambretti e Mike Figgis 'Amici di Capri - Boniello Award'

Al regista inlese Mike Figgis, allo showman ed autore televisivo Piero Chiambretti e a Salvarore Varriale è stato assegnato il Premio Boniello - Amici di Capri, un appuntamento tradizionale di Capri Hollywood the International Film festival dedicato alla memoria di Teodorico Boniello ex assessore al turismo e personalità isolana, riconoscimento che vuole sottolineare il legame di intellettuali, artisti e protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo con l'isola azzurra.

Figgis, nella 28esima edizione del festival prodotto da Pascal Vicedomini, riveste anche il ruolo 'giudice' del digital contest, una selezione di circa 100 opere dalle oltre 1400 iscritte provenienti da 90 paesi al mondo, parte integrante del cartellone di 'Capri Hollywood' (fino al 2 gennaio).

Recentemente impegnato in un documentario su regista Francis Ford Coppola e sul suo atteso 'Megalopolis' (probabilmente a Cannes 2024) l'autore di film-cult come 'Via da Las Vegas' rivela due progetti in cantiere. "Un thriller a basso budget, 'Exit 147', ambientato in una stazione in servizio in New Mexico e in Corea del Sud 'A beginner's guide to South Korea' tre storie sul locale movimento Me Too".

Capri, Hollywood, chairman 2024 il regista e sceneggiatore premio Oscar Bobby Moresco, è un evento realizzato con il sostegno del MiC (Dg Cinema) e della Regione Campania, special Partners Intesa Sanpaolo - Givova. Tra i premiati sul palco del centro congressi di Capri per il secondo gala della kermesse (fino al 2 gennaio) anche il regista Neri Parenti (Capri Italian Master of Comedy Award), il maestro irlandese Jim Sheridan (Legend Award), il giovane 'breakout director' Luigi Grispello, Gabriele Pao Pei Andreoli (Person of the Year), le fotografe Vicoolya e Saida (Visionary Award), la supermodella ucraina Lisa Makhu, Dennis Dellai per il film '800 giorni'.



