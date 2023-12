Al Maschio Angioino domani il 'Castello dei Bambini'

Attività didattiche e di intrattenimento con laboratori e momenti musicali, postazioni di gioco interattivo, animazione didattica, social corner, spettacoli sul palco e performances artistiche. Sono alcuni dei contenuti dell'evento 'Castello dei Bambini' in programma domani sabato 30 dicembre nel Maschio Angioino di Napoli, in programma dalle 10 alle 20 ad ingresso gratuito. L'iniziativa, che rientra nel programma del Capodanno a Napoli promosso dall'Amministrazione Comunale, ha la direzione artistica di Rossella Cannella.

Tra le esperienze che si potranno vivere, fanno sapere gli organizzatori, ci saranno il "Fanta bolle sonore" con un artista che realizzerà acrobazie con le bolle di sapone trasformandole al suon di musica e il "Social Corner", una postazione dedicata ai social che verranno utilizzati "in modo giocoso e coinvolgente". Saranno presenti poi i Filarmagici con cui si andrà a scuola di magia e di musica con giochi interattivi mentre danzatori, musicisti e violinisti daranno vita a Quadri Musicanti ossia cornici animate. Due nuove attrazioni richiameranno l'attenzione di grandi e piccoli: Magic Spheres, una sfera di 4 metri di diametro all'interno della quale sarà possibile addentrarsi per seguire un percorso di tante piccole sfere, e la Luna ovvero una struttura di 6 metri dove una performer di danza acrobatica aerea creerà un'atmosfera particolare con tessuti colorati e usando come sottofondo melodie e musiche classiche napoletane.

"Sono onorata di curare la direzione artistica di questo evento, non solo come professionista, ma anche come mamma - spiega Cannella - credo che l'edutainment sia una forma di diffusione culturale e nozionistica alla quale si dovrà dare sempre più spazio. Ho pensato quindi ad una giornata di crescita e divertimento per tutta la famiglia, sperando di riempire il castello più bello della città di voci, sorrisi, suoni, musica e poi arte di strada, sorprese e colori, ma soprattutto della gioia dei bambini da zero a cento anni, non solo di Napoli, ma di tutto il mondo che sono in città in questi giorni di festa".





