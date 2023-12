Air Campania prima azienda regionale per titoli digitali

Air Campania è la pima azienda su scala regionale per vendita di titoli di viaggio digitali. I dati di UnicoCampania chiudono infatti l'anno con un incremento del 47 per cento dei biglietti venduti sulla App rispetto all'anno precedente. Nel 2023 sono state anche raddoppiate le vendite degli abbonamenti mensili che dal primo gennaio prossimo potranno essere acquistati esclusivamente solo su Smart Card e sulle App di Air Campania e UnicoCampania. "prosegue il nostro impegno -ha sottolineato l'amministratore unico, Antony Acconcia- per aumentare l'efficienza dei servizi a favore dei viaggiatori".



