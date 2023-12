Vicino di casa gli diede fuoco, è deceduto in ospedale

È deceduto al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, Giuseppe Tirone, il 51enne di Cervinara, in provincia di Avellino, in seguito alle gravi ferite riportate il 16 dicembre scorso dopo un litigio con un vicino di casa che dopo avergli versato addosso della benzina gli aveva dato fuoco.

Il suo aggressore, Massimo Passariello, 38 anni, venne arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni. Tirone dopo le prime cure all'ospedale San Pio di Benevento, venne ricoverato al Cardarelli con ustioni multiple al viso, collo e torace. La lite, per futili motivi, avvenne nello spazio antistante il condominio di via Curielli dove i due risiedevano con le rispettive famiglie. La Procura di Benevento ha disposto l'autopsia.



