Napoli, la Befana imprenditrice di Rodari al Teatro dei Piccoli

La 'Befana imprenditrice' immaginata dallo scrittore Gianni Rodari è la protagonista dello spettacolo delle feste al Teatro dei Piccoli di Napoli. Si intitola "La freccia azzurra-racconto di Natale" ed è in programma domani, 29 dicembre, e sabato 30 (alle ore 17) per la stagione teatrale programmata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune e la direzione della Mostra d'Oltremare.

Ispirato all'omonimo racconto di Rodari (pubblicato nel 1964), lo spettacolo, presentato a Napoli dalla Fondazione AIDA di Verona per la regia di Catia Pongiluppi, mette in scena una moderna fiaba di Natale, dove però la protagonista è la Befana.

Nella storia, portata anche sul grande schermo nel 1996 dal regista Enzo D'Alò, la Befana non è più "la vecchietta con le scarpe rotte - sottolinea la regista - così come la tradizione la descrive, quanto un'accorta e piuttosto avara imprenditrice, titolare di un avviato negozio di giocattoli che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. sale sulla sua scopa e, sfidando il freddo, porta i doni solo ai figli di quei genitori che hanno comprato da lei i regali per i propri ragazzi".

Così, la "freccia azzurra", ovvero il desiderato trenino in bella mostra nella vetrina del negozio della Befana, non sarà consegnato al piccolo Francesco, l'eroe di questa storia, solo perché i suoi genitori non hanno i soldi per comprarlo. Accade però che a difendere il piccolo Francesco siano proprio i giocattoli, tutti i giocattoli che, ad un certo punto, si ribellano e decidono di scappare per autoconsegnarsi ai bambini e far felici tutti, anche quelli poveri come Francesco. Uno spettacolo 'delicato e divertente', si sottolinea, interpretato da Annachiara Zanoli e Rossella Terragnoli, mentre le scene, i costumi e i giocattoli sono realizzati da Marlene Roncolato.





